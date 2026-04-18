A Milano, un corteo di antagonisti si è svolto in via Borgogna, con alcune persone che hanno lanciato petardi contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto usando gli idranti per respingere i manifestanti. Durante gli scontri, sono stati segnalati diversi momenti di tensione tra i partecipanti e le forze di polizia. La situazione si è poi evoluta con l’intervento degli agenti per contenere gli scontri.

Dopo il lancio di petardi contro le forze dell'ordine dalle prime file del corteo antifa, dai blindati sono partiti i getti d'idranti per fare arretrare i manifestanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corteo degli antagonisti a Milano, la polizia usa gli idranti contro i manifestanti in via Borgogna

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