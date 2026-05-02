Scontro tra auto e scooter in via Nizza zona Lingotto | conducenti in ospedale al CTO di Torino

Sabato 2 maggio, alle 15, si è verificato un incidente in via Nizza, nella zona Lingotto di Torino. Un'auto, una Seat Ibiza grigia, e uno scooter sono entrati in collisione all'altezza di via Passo Buole. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e portati al CTO di Torino per le cure mediche. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di verifica da parte delle autorità.

Un incidente è stato registrato sabato, 2 maggio, intorno alle 15. In corso di accertamento la dinamica che ha portato allo scontro tra un'auto, una Seat Ibiza grigia, e uno scooter che viaggiavano lungo via Nizza, all'altezza di via Passo Buole, zona Lingotto a Torino. Sul posto gli agenti di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Torino: scontro tra due auto all'incrocio, conducenti in ospedaleUn incidente si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 15 marzo 2026, all'incrocio fra corso Trapani, via San Paolo e corso Trattati di Roma... Incidente a Torino Lucento: scontro fra due auto all'incrocio, conducenti in ospedaleNel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026, è avvenuto un incidente all'incrocio tra via Luini e via Borsi a Torino. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro tra auto e moto a Pra’, un morto; Scontro tra auto e moto, muore motociclista nel Salento; Scontro tra auto e moto, ferita una 18enne; Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano. Scontro tra moto e auto a Rivolta d’Adda: 51enne grave. Ferito anche l’automobilista di ArzagoUn altro incidete nella mattinata di sabato 2 maggio. Automobilista di Arzago sotto shock, ferito in modo lieve. ecodibergamo.it Salerno, incidente a Giovi: scontro frontale tra due auto, ferito un 21enne. Uno dei conducenti fuggeStampa Paura nella serata del 1° maggio a Giovi, dove si è verificato un violento incidente stradale tra due vetture. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 e una Citroen si sono scontrate fron ... salernonotizie.it Schianto con la moto: muore a 39 anni Scontro nel Palermitano. Altri due incidenti... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto in classifica! vs Milano Taliercio 16:00 LBATV e SkySport x.com