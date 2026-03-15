Incidente a Torino Lucento | scontro fra due auto all' incrocio conducenti in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Luini e via Borsi a Torino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre i conducenti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026, è avvenuto un incidente all'incrocio tra via Luini e via Borsi a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Renault Clio e una Fiat Panda. I sanitari della Croce Reale, intervenuti sul posto per conto del 118 Azienda Zero, hanno trasportato in ambulanza i due conducenti all'ospedale Maria Vittoria. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica precisa dell'accaduto. L'incrocio non ha segnali di precedenza: vale quindi quella per chi proviene da destra. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Incidente a Torino Lesna: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. Incidente a Torino Vallette: scontro tra due auto all'incrocio, feriti in ospedaleUn incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Pianezza e via delle Primule a Torino.