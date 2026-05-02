Scontro sulla Apecchiese | motociclista in codice rosso dopo il volo

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Apecchiese, coinvolgendo un motociclista che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta avrebbe superato il senso di marcia prima di perdere il controllo in una curva, causando un volo che ha portato il conducente a sbattere contro il suolo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto la moto a superare il senso di marcia? Quali fattori hanno causato la perdita di controllo nella curva? Cosa dicono i primi rilievi della Polizia Locale sulla dinamica? Come stanno evolvendo le condizioni cliniche del motociclista a Perugia??? In Breve Incidente avvenuto sabato 2 maggio intorno alle ore 17:00 sulla regionale Apecchiese. Soccorso coordinato tra Vigili del Fuoco di Città di Castello ed elisoccorso Nibbio. Polizia Locale effettua rilievi sulla carregg .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Apecchiese: motociclista in codice rosso dopo il volo Notizie correlate Scontro sulla 421: due giovani in codice rosso dopo il ribaltamentoUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità della Statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno nella mattinata di questo giovedì 16 aprile. Scontro violento sulla Adriatica: 71enne in codice rosso dopo l’impattoUn grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 71 anni residente a Fano nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, lungo...