Buonfornello tragedia sulla statale 113 | muore un ventenne nello scontro tra due auto

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Buonfornello, quando la sua auto si è scontrata con un’altra vettura sulla statale 113. La collisione si è verificata intorno alle 7.30, vicino a un distributore di carburante, e ha provocato un frontale violento che ha lasciato sul posto il giovane. La polizia stradale sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 113, all'altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo. Nel violento impatto tra due automobili ha perso la vita Ignazio Cortese, 20 anni. Lo scontro, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha avuto conseguenze drammatiche: oltre alla giovane vittima, un'altra persona è rimasta gravemente ferita. I soccorsi e il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere sia il ragazzo che il ferito, rimasti incastrati all'interno dei veicoli dopo l'impatto.