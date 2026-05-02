Incidente a Campofelice di Roccella morto un motociclista di 39 anni

Un incidente si è verificato ieri sera lungo la statale 113 a Campofelice di Roccella, all'altezza del chilometro 198. Un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra la sua moto e un'auto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Sangue sull'asfalto a Campofelice di Roccella. Un uomo di 39 anni è morto ieri sera in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto avvenuto lungo la statale 113, all'altezza del chilometro 198. La vittima è Davide Bellina, originario di Petralia Sottana, soccorso dal 118 e portato d'urgenza in.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Campofelice di Roccella, paura in spiaggia: cosa è stato trovato Leggi anche: Incidente a Campofelice, tamponato mentre è fermo a un posto di blocco: morto un ventenne Panoramica sull’argomento Campofelice di Roccella, schianto moto-Jeep: muore Davide BellinaUna notte segnata da tragedie e incidenti sulle strade del Palermitano. Un uomo morto, un bambino in condizioni gravissime e un ragazzo ferito: in poche ore si sono verificati tre episodi che riaccend ... livesicilia.it Campofelice di Roccella, scontro tra una moto e un SUV: muore un uomo di 39 anniDavide Bellina, 39 anni, è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Il motociclista si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo ... msn.com