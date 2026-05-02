Scontro in moto contro un camion in Sicilia | muore a 39 anni il medico anestesista Davide Bellina

Nella notte si è verificato un incidente sulla Statale 113 a Campofelice di Roccella, in Sicilia, che ha coinvolto una moto e un camion. Un uomo di 39 anni, medico anestesista, ha perso la vita nello scontro tra la moto e una Jeep Renegade. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Davide Bellina è morto nella notte sulla Statale 113 a Campofelice di Roccella dopo lo scontro tra la sua moto e una Jeep Renegade. Originario di Blufi, aveva 39 anni ed era anestesista al Giglio di Cefalù. Lascia la moglie Carla.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cremona schianto contro un’auto: Davide Barbieri muore in moto a 18 anniCremona, 23 febbraio 2026 - Un ragazzo di 18 anni, Davide Barbieri, è morto in ospedale per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco... Colverde, si schianta in moto contro un’auto: muore a 28 anni Davide CrociColverde, 16 febbraio 2026 – Lo scontro tra la sua moto e un'auto lo aveva ridotto in condizioni gravissime, che non gli hanno consentito di superare... Contenuti e approfondimenti Campofelice di Roccella, schianto moto-Jeep: muore Davide BellinaUna notte segnata da tragedie e incidenti sulle strade del Palermitano. Un uomo morto, un bambino in condizioni gravissime e un ragazzo ferito: in poche ore si sono verificati tre episodi che riaccend ... livesicilia.it Scontro moto con auto, morto centauroIncidente stradale mortale nel Palermitano. La vittima è un 39enne, Davide Bellina, deceduto ieri sera dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e una un’auto condotta da un 57enne, rimesto illeso. grandangoloagrigento.it