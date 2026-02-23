Cremona schianto contro un’auto | Davide Barbieri muore in moto a 18 anni

Davide Barbieri ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto poco dopo le 13 in via Sesto a Cremona. La causa dello schianto è stata un’impatto improvviso con un’auto che proveniva da una strada laterale. Il giovane, di 18 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La scena dell’incidente rimane sotto controllo delle forze dell’ordine.

Cremona, 23 febbraio 2026 - Un ragazzo di 18 anni, Davide Barbieri, è morto in ospedale per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi, lunedì 23 febbraio, in via Sesto. Lo scontro fatale. Il giovane motociclista si è scontrato con un’automobile parcheggiata. Un urto violentissimo: il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Maggiore ma poco dopo ha cessato di vivere. L'incidente. La dinamica esatta della tragedia è ancora da stabilire con esattezza dalla Polizia locale di Cremoma ma sembra che Davide abbia cercato di superare un’automobile che stava svoltando a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

