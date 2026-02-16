Colverde si schianta in moto contro un’auto | muore a 28 anni Davide Croci

Davide Croci, 28 anni, ha perso la vita in un incidente a Colverde dopo aver tamponato un'auto con la sua moto. La collisione si è verificata giovedì pomeriggio, quando Croci ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con una vettura in transito. La polizia ha riferito che l’urto è stato violento e ha causato gravi ferite al giovane, che non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate.

Colverde, 16 febbraio 2026 – Lo scontro tra la sua moto e un'auto lo aveva ridotto in condizioni gravissime, che non gli hanno consentito di superare la notte. Alla guida dello scooter, c'era un ventottenne di Bizzarone, Davide Croci, che era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso, dove i medici hanno tentato ogni intervento in emergenza per cercare di tenerlo in vita. Caglio e Mariano Comense, doppio incidente nel Comasco: due giovani feriti nelle auto ribaltate Dinamica da ricostruire . L'incidente è avvenuto pochi attimi prima delle 18 di domenica a Colverde, sulla provinciale nel tratto di Gironico, in località Al Piano, poco distante da un'area di servizio.