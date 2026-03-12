A Roseto, quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver partecipato a raid razzisti organizzati dagli ultras. Le indagini hanno portato allo smantellamento di una cellula di estrema destra che, secondo le autorità, avrebbe pianificato e attuato diverse azioni di violenza e intimidazione. Le azioni si sarebbero svolte sia nelle zone pubbliche che nelle vicinanze del palasport, dove i sospetti si radicavano tra i tifosi di basket.

Dalla curva del palasport, dove seguivano la squadra di basket nel campionato di Serie A2, alle spedizioni punitive a sfondo razziale nelle strade. È la parabola di alcuni ultras del Roseto Sharks che ha portato a 8 misure cautelari, tra la cittadina abruzzese del Teramano e Pesaro. Una persona è finita in carcere, tre ai domiciliari e altre quattro hanno l’ obbligo di firma e dimora. Erano – secondo i carabinieri – una cellula di estrema destra, la “Gioventù fascista rosetana”. Diciassette, in totale, le perquisizioni a carico di altrettanti indagati. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’ istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e lesioni, fino alla resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e violazione di Daspo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Raid razzisti organizzati dagli ultras”: 4 arresti a Roseto. Smantellata cellula di estrema destra

Articoli correlati

Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com

Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa? – Il video(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio.

Tutti gli aggiornamenti su Raid razzisti

Argomenti discussi: VIDEO| Il movimento Duce, la chat Youth rosetana: arresti e perquisizioni a neofascisti tra Teramo e Pesaro; VIDEO-FOTO/ RAID RAZZISTI A ROSETO, ARRESTATO STEFANO LUPI: CON DI MARTINO, HOXHA E DI GIUSEPPE AL CENTRO DELL’INCHIESTA SULLA CELLULA NEOFASCISTA.

Raid razzisti pianificati da ultras: arresti nel TeramanoI carabinieri hanno smantellato nel Teramano un gruppo di estrema destra legato agli ultras del Roseto basket che avrebbe pianificato aggressioni razziste contro immigrati e rom e attacchi al centro ... tg24.sky.it