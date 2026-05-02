Roseto 13 nuovi Daspo | sanzioni per i tifosi dopo gli scontri

A Roseto sono stati emessi 13 nuovi Daspo a carico di tifosi coinvolti in scontri durante eventi sportivi. Le forze dell’ordine hanno utilizzato analisi di messaggi e conversazioni online per identificare i partecipanti alle violenze. Tra i contenuti trovati nelle chat, sono stati individuati messaggi riconducibili alla Roseto Youth, un gruppo di supporters. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri attraverso l’esame delle comunicazioni digitali.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a identificare i membri della chat?. Cosa si nascondeva dietro i messaggi della Roseto Youth?. Perché il Questore ha colpito cinque persone non presenti allo scontro?. Quali nuovi rischi di rappresaglia minacciano il territorio di Roseto?.? In Breve 8 persone identificate dai Carabinieri e 5 colpite per appartenenza al gruppo.. Daspo applicati con divieti di accesso alle manifestazioni da 2 a 10 anni.. Chat Whatsapp della Roseto Youth contava 41 membri con ideologia estremista.. Aggressione dell'8 ottobre ha causato danni all'auto della Stazione di Cellino Attanasio.. Il Questore della Provincia di Teramo ha emesso 13 nuovi Daspo contro i tifosi del Roseto basket, colpendo figure legate all’organizzazione Roseto Youth dopo gli scontri dell’8 ottobre scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto, 13 nuovi Daspo: sanzioni per i tifosi dopo gli scontri Notizie correlate Bolzano, follia dopo l'hockey: 29 Daspo per i tifosi svizzeri, lancio di oggetti e scontri con la Polizia29 provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri, accusati di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica... Scontri tra tifosi pisani e veronesi: emessi nove daspoAl vaglio numerose altre posizioni di tifosi che hanno partecipato alla guerriglia urbana dello scorso ottobre vicino allo stadio Prosegue l'attività... Una raccolta di contenuti Aggressione ai carabinieri dopo Roseto-Pesaro, Daspo per 14 tifosiI provvedimenti del Questore di Teramo dopo i fatti dell’8 ottobre: coinvolti anche appartenenti al gruppo Roseto Youth ... lanuovariviera.it Scontri al PalaMaggetti, altri 13 Daspo ai tifosi del Roseto basketA ottobre scorso alcuni giovani aderenti all'organizzazione di estrema destra Roseto Youth aggredirono i Carabinieri ... ekuonews.it