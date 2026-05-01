Torino scontri al corteo del Primo Maggio | bastonate e spray contro gli agenti davanti all’Askatasuna cariche e idranti in risposta

A Torino, durante il corteo del Primo Maggio, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale Askatasuna. Sono stati usati spray urticanti e bastoni contro gli agenti, che hanno risposto con cariche e l’uso di idranti. La manifestazione ha visto momenti di forte tensione tra le parti coinvolte, con alcune persone che hanno preso parte agli scontri.

Il corteo del Primo Maggio a Torino è stato segnato da momenti di forte tensione e scontri aperti tra le forze dell’ordine e lo spezzone dell’opposizione sociale. Nella giornata di celebrazione del lavoro, in corso Regina Margherita, proprio davanti alla palazzina del civico 47, per trent’anni sede del centro sociale Askatasuna e sgomberata lo scorso dicembre, la tensione è esplosa quando circa mille manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di sicurezza per riprendersi simbolicamente lo spazio perduto. La rottura del corteo e l’obiettivo Askatasuna. Tutto è iniziato in piazza Castello, dove si conclude abitualmente la sfilata istituzionale.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Corteo del Primo Maggio: “È iniziata la guerriglia”, idranti e cariche della polizia sugli antagonisti davanti all’Askatasuna Gli autonomi si staccano dal corteo del Primo Maggio a Torino, scontri con la polizia davanti all’ex centro sociale AskatasunaScontri a Torino tra autonomi e forze dell’ordine: lo spezzone dell’opposizione sociale, composto da oltre mille persone e formato tra gli altri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zerocalcare a Torino, la sfida di Askatasuna: Il 1° maggio vogliamo festeggiare nel palazzo; Aska, gli antagonisti rialzano la testa: Ci riprendiamo i giardini del 47; Primo Maggio a Torino, Askatasuna torna in piazza. Rispuntano le intercettazioni: Quel nero rompe i c. dobbiamo fare selezione, I soldi di Maduro e lo sparapatate; Torino verso un 1° maggio di violenza, la minaccia di Askatasuna contro lo Stato: Arriva il conto da pagare. Il video degli scontri al corteo del Primo Maggio a Torino: cariche e idranti davanti all'ex centro sociale AskatasunaLo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margheri ... video.corriere.it Comincia l'assedio: al corteo del Primo Maggio a Torino violenti scontri con la poliziaIl corteo si muoverà lungo il centro città, attraversando via Po e via Pietro Micca fino a piazza Solferino, dove intorno alle 11 è previsto il comizio conclusivo. Alla testa del corteo il sindaco ... lastampa.it Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com Ad accoglierla sono stati il patron Nico Acampora e il personale di PizzAut, schierati, emozionati e sorridenti nel piazzale del loro locale di Monza. Un Primo Maggio con visita e ospite d’eccezione – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – quello vissuto d - facebook.com facebook