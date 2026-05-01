A Torino, alcuni gruppi di lavoratori autonomi hanno deciso di allontanarsi dal corteo tradizionale del Primo Maggio. La scelta ha portato a un confronto acceso con le forze di polizia di fronte all’ex centro sociale Askatasuna. Durante gli scontri, sono stati registrati momenti di tensione tra le parti, con l’intervento delle forze dell’ordine per cercare di ristabilire la calma. La situazione si è protratta per alcune ore nelle strade della città.

Scontri a Torino tra autonomi e forze dell’ordine: lo spezzone dell’ opposizione sociale, composto da oltre mille persone e formato tra gli altri dagli autonomi di Askatasuna, dal comitato di quartiere Vanchiglia, No Tav, pro Palestina e collettivi studenteschi, si è staccato dal corteo principale del Primo Maggio per dirigersi verso l’ex Askatasuna occupata e ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine. Gli agenti hanno utilizzato idranti, cariche e lacrimogeni per allontanare i manifestanti. “Davanti all’ingiustizia di uno sgombero, scegliamo da che parte stare, andiamo verso Vanchiglia”, hanno detto i manifestanti che hanno provato a raggiungere il centro sociale Askatasuna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli autonomi si staccano dal corteo del Primo Maggio a Torino, scontri con la polizia davanti all’ex centro sociale Askatasuna

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