Addio a don Giovanni Gilli prete scultore e storico parroco di Baggiovara

Don Giovanni Gilli, noto come “prete scultore” e storico parroco di Baggiovara, si è spento all’età di 80 anni. La sua morte ha suscitato dolore tra i fedeli e i colleghi, che ricordano il suo impegno nella comunità e le numerose opere artistiche realizzate nel corso degli anni. Gilli era molto conosciuto per aver portato avanti progetti di restauro e creazione di sculture religiose. La città si prepara a rendergli omaggio nei prossimi giorni.

L'arcidiocesi piange il sacerdote scomparso all'età di 80 anni. Era affetto da Sla, ma diceva: "Io non sono la mia malattia: sono quello che sono per i valori che ho" La Chiesa di Modena-Nonantola piange la scomparsa don Giovanni "Gianni" Gilli, deceduto all'età di 80 anni. Nato il 18 aprile 1945, don Gilli è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1969, sotto l'episcopato di monsignor Giuseppe Amici, e negli ultimi dieci anni è stato parroco in solidum non moderatore della comunità parrocchiale di San Giovanni Battista, a Baggiovara. Don Gilli era noto come il "parroco scultore" e cercava di "raccontare la misericordia di Dio" attraverso le sue opere.