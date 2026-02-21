Addio a don Natale Garavini storico parroco di San Giuseppe Operaio

Don Natale Garavini, parroco di San Giuseppe Operaio, è morto all’età di 85 anni. La causa è stata un malore improvviso durante la messa domenicale. La sua morte ha lasciato un vuoto tra i fedeli e i collaboratori, che ricordano il suo impegno quotidiano e la vicinanza alle persone. Don Natale era molto conosciuto per aver aiutato numerose famiglie in difficoltà. La comunità si prepara a dargli l’ultimo saluto in chiesa questa settimana.

Nato nel 1938 a Forlimpopoli, don Natale intraprese il percorso di formazione nei seminari di Bertinoro e Bologna, fino all'ordinazione sacerdotale avvenuta il 28 giugno 1964 Un altro lutto ha colpito la Diocesi di Forlì-Bertinoro a pochi giorni dalla scomparsa di don Bruno Bertelli. Si è spento venerdì don Natale Garavini. Nato nel 1938 a Forlimpopoli, don Natale intraprese il percorso di formazione nei seminari di Bertinoro e Bologna, fino all'ordinazione sacerdotale avvenuta il 28 giugno 1964. Fin dall'inizio del suo ministero si dedicò con impegno alla vita pastorale delle parrocchie locali.