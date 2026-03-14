Trentenne scomparso a Imola | ricerche in corso

Un uomo di circa trent’anni è scomparso ieri, venerdì 13 marzo, nella zona di San Prospero, a Imola. Le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche per rintracciarlo. La scomparsa è stata segnalata dalle persone vicine. I soccorritori stanno battendo l’area e cercando di raccogliere eventuali indizi utili. La vicenda rimane ancora senza chiarimenti ufficiali.

Un uomo di circa trent’anni è scomparso ieri, venerdì 13 marzo, dalla zona di San Prospero, a Imola, nella provincia di Bologna. Nella serata e poi nella nottata tra ieri e oggi sono state impegnate per la ricerca sul campo ben quindici unità dei vigili del fuoco, anche con l’utilizzo di unità cinofile, droni e personale Tas (Topografia applicata al soccorso). Con loro anche i carabinieri e il personale della Croce rossa. Le operazioni di ricerca sono iniziate ieri attorno alle ore 20 e sono andate avanti fino alle ore piccole della notte. Al momento sono state diffuse le generalità del ragazzo né i presunti motivi della sua scomparsa. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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