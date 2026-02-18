Maltempo a Lecce | esonda l' Idume a Torre Chianca e il mare invade le strade a San Cataldo

Il maltempo innesca l’esondazione dell’Idume a Torre Chianca e il mare invade le strade a San Cataldo, causando danni alle abitazioni e alle attività locali. La forte pioggia ha riempito il fiume, che ha rotto gli argini, mentre le onde hanno raggiunto le zone più vicine alla costa, creando disagi ai residenti e ai proprietari di stabilimenti balneari. In alcune aree, il livello dell’acqua ha superato i marciapiedi, costringendo a interventi di emergenza.

L'ondata di maltempo che sta colpendo il Salento ha fatto scattare l'emergenza nelle marine leccesi, colpendo duramente sia Torre Chianca che San Cataldo. Nella marina di Torre Chianca l'esondazione del fiume Idume ha travolto parte del centro abitato situato nell'area del parco naturale di Rauccio. L'allarme è stato lanciato dai residenti nella serata di ieri, quando il livello dell'acqua ha iniziato a salire rapidamente fino a invadere diverse abitazioni, raggiungendo in alcuni punti l'altezza critica di 80 centimetri. San Cataldo Parallelamente, la furia del mare ha sferzato la marina di San Cataldo, dove una violenta mareggiata ha spinto l'acqua fin sulla terraferma, allagando completamente le strade principali del borgo costiero.