Daspo a Manduria la risposta in una scritta offensiva sul muro di Ntc a Torre Lapillo

A Manduria, un messaggio offensivo scritto sui muri di Torre Lapillo ha causato sdegno tra i residenti. La scritta volgare e minacciosa è stata scoperta nella notte tra domenica e lunedì lungo la strada provinciale 359, proprio vicino alla zona turistica di Ntc. La presenza di questa scritta ha sorpreso molti, che temono che possa essere un segnale di intimidazione o di tensioni tra gruppi locali. La polizia sta indagando per identificare chi si nasconde dietro questo gesto provocatorio.

L'intimidazione ai danni della dirigente del commissariato della città messapica, Marinella Martina, copertinese. La solidarietà del sindaco Vincenzo De Giorgi: "Non si curi di chi agisce in modo vile" COPERTINO – Una pesante offesa che sa di intimidazione, affidata a una scritta enorme e particolarmente volgare, è apparsa nella notte tra domenica e lunedì lungo la strada provinciale 359. Il bersaglio è Marinella Martina, copertinese, dirigente del Commissariato di polizia di Manduria, finita nel mirino, in questo caso, con ogni probabilità per la sua attività di contrasto a episodi consumatisi in ambito calcistico nella città messapica.