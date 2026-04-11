Giornata del mare Valditara agli studenti | La libertà è il vostro valore è il grande obiettivo della nostra scuola Investimenti per 349 milioni negli istituti nautici
In occasione della Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, il Ministro dell'Istruzione ha inviato un videomessaggio a docenti e studenti. Durante il messaggio, ha affermato che la libertà rappresenta un valore fondamentale e un obiettivo importante per il sistema scolastico. Inoltre, sono stati annunciati investimenti per un totale di 349 milioni di euro destinati agli istituti nautici.
In occasione della Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato un videomessaggio a docenti e studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Il mio videomessaggio in occasione della Giornata del mare e della cultura marinara. #scuola #mim #GiornataDelMare - facebook.com facebook
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