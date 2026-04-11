Giornata del mare Valditara agli studenti | La libertà è il vostro valore è il grande obiettivo della nostra scuola Investimenti per 349 milioni negli istituti nautici

In occasione della Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, il Ministro dell'Istruzione ha inviato un videomessaggio a docenti e studenti. Durante il messaggio, ha affermato che la libertà rappresenta un valore fondamentale e un obiettivo importante per il sistema scolastico. Inoltre, sono stati annunciati investimenti per un totale di 349 milioni di euro destinati agli istituti nautici.