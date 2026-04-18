Scioperi settimana dal 20 al 26 aprile 2026 le città coinvolte | si fermano treni bus e scuola

Nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026 sono programmati diversi scioperi che coinvolgono treni, autobus e scuole in varie città italiane. Le agitazioni sono state annunciate dai sindacati e interessano diversi settori dei trasporti pubblici e del sistema scolastico. Le fermate potrebbero influenzare gli spostamenti quotidiani di molti cittadini e studenti, con dettagli specifici sui giorni e le aree interessate disponibili in un elenco ufficiale.

Settimana ad alta intensità di sciopero e mobilitazioni, con effetti potenzialmente estesi su trasporti, servizi locali e scuola. Il dossier più rilevante è l’astensione nel comparto dell’autotrasporto merci, programmata per sei giorni, con possibili ritardi nelle forniture. Sui treni, si segnala uno sciopero a Reggio Calabria nella fascia diurna del 23 Aprile. Nei servizi di superficie, il 20 Aprile si ferma a fasce il TPL a Frosinone, mentre il 24 Aprile Milano e hinterland (Gruppo ATM e NET) annunciano stop in orari differenziati, con interessamento anche della funicolare Como–Brunate. Sul fronte dei servizi locali, il 21 Aprile è previsto lo sciopero in Valle d’Aosta, e il 24 Aprile una giornata di protesta in numerosi comuni dell’area fiorentina.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scioperi settimana dal 20 al 26 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano treni, bus e scuola Notizie correlate Scioperi settimana dal 6 al 12 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, treni e busSettimana densa di mobilitazioni dal 6 al 12 Aprile 2026, con epicentro venerdì 10: nel comparto dei cieli diversi presìdi ENAV e il personale di... Scioperi settimana dal 13 al 19 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano farmacie, bus e programmi RaiNella settimana dal 13 al 19 Aprile 2026 il calendario degli scioperi si annuncia intenso, con impatti diffusi su trasporti, sanità e servizi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scioperi scuola aprile-maggio: tutte le date delle mobilitazioni dal 20 aprile al 7 maggio; Scioperi, trasporti a rischio ad aprile: calendario, date e disagi in tutta Italia; Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuoti; Tre scioperi della scuola in una settimana ad aprile? La novità. Scioperi settimana dal 20 al 26 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano treni, bus e scuolaL'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 20 al 26 Aprile 2026 ... virgilio.it Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuotiDopo lo sciopero limitato alla Sicilia, gli autotrasportatori potrebbero fermarsi per cinque giorni in tutta Italia contro i rincari ... quifinanza.it Il primo conflitto mondiale, il convegno di Kienthal, gli scioperi di Torino, il programma della CgdL, la settimana Rossa https://www.collettiva.it/rubriche/120-anni-cgil/1915-1919-dalla-grande-guerra-alle-rivolte-dei-braccianti-xajcik02 CGIL Confederazione G - facebook.com facebook