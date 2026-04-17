Immaginate Tom Cruise con la pancia da bevitore di birra e capelli bianchi diradati, acconciati in un riporto che fa orrore. Oppure Charlize Theron che ammalia così tanto Matt Damon da fargli dimenticare che ha moglie e figli. O rivedere Val Kilmer protagonista di un nuovo film. Benvenuti a Las Vegas, per una settimana capitale mondiale del cinema. Il CinemaCon, la convention annuale in cui gli studi hollywoodiani presentano i loro film ai gestori delle sale di tutto il mondo, quest’anno è stato particolarmente eccitante. Per le anteprime viste, ma anche per la quantità di star, arrivate a convincere gli addetti ai lavori della bontà dei loro film, che avrebbe fatto impallidire qualunque red carpet degli Oscar.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tom Cruise si prende la scena: annuncia "Top Gun 3", mostra la prima foto di "Digger", evita Nicole Kidman. E Charlize Theron ammalia Damon

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