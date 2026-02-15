Sciame sismico in mezzo al mare sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le Eolie

Un gruppo di sismi si è verificato nel Tirreno meridionale vicino alle isole Eolie, provocando paura tra i residenti e i pescatori in mare. La causa sembra essere un'attività sismica in corso sotto il fondale marino, con sei scosse registrate tra la notte e le prime ore del mattino. La più potente ha raggiunto una magnitudo di 3, lasciando un'impressione evidente sulla popolazione locale.

In totale almeno sei i movimenti oltre magnitudo 2 registrati dai sismografi dell'Ingv, il più forte di 3.9 della Scala Richter poco prima di mezzanotte. Di 2.2 quello tra Palermo e l'isola a 36 miglia Una lunga serie di scosse di terremoto hanno colpito in poche ore la zona del Tirreno meridionale al largo della Sicilia tra cui la più forte ha avuto magnitudo 3.9 della Scala Richter. Secondo i rilievi dell'Ingv, almeno sei le scosse oltre magnitudo 2 che si sono susseguite al largo dell'Isola dalla tarda serata di ieri (sabato 14 febbraio) e per tutta la notte del weekend fino a oggi (domenica 15 febbraio).🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.