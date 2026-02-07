La catena Color Holiday ora scommette sul sud

Gianluca Scialfa, titolare della catena Color Holiday, ha deciso di puntare sul Sud Italia. Ha appena acquistato un villaggio a Minervino, in provincia di Lecce, nel Salento. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’azienda in questa regione e offrire nuove opportunità di vacanza ai clienti. La scelta di investire in Puglia segna una svolta strategica per l’operatore turistico, che ora guarda con fiducia al mercato del Sud.

L'operatore turistico Gianluca Scialfa di Cesenatico sbarca in Salento. L'uomo a capo della catena Color Holiday, ha acquisito il villaggio di Minervino in provincia di Lecce. È una struttura molto grande, con 190 unità abitative immerse in 11 ettari di verde, oltre a piscine, impianti sportivi, aree gioco, bar e un grande ristorante con posti al coperto e all'aperto. Quello che era il Dolmen Sport Resort, aprirà in primavera con l'insegna Color Dolmen Family Village, diventando così la prima struttura ricettiva della Puglia presente nella catena. È a tutti gli effetti l'esordio al sud della formula all inclusive, con animazione e servizi dedicati alle famiglie con bambini.

