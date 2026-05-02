Nella serata di venerdì 1° maggio, numerose persone nel Nord Italia hanno osservato nel cielo una lunga scia luminosa accompagnata da una sfera brillante. La fenomenologia è stata segnalata anche in alcune aree di Francia e Spagna, generando panico e stupore tra i testimoni. Sono state raccolte migliaia di segnalazioni da parte di cittadini che hanno assistito all’evento, ancora senza una spiegazione ufficiale.

Una scena insolita ha catturato l’attenzione di migliaia di persone nella serata di venerdì 1° maggio, quando una grande scia luminosa accompagnata da una sfera brillante è apparsa nei cieli del Nord Italia, visibile anche in alcune zone di Francia e Spagna. L’evento, osservato intorno alle 22, ha rapidamente fatto il giro dei social, tra video, foto e ipotesi suggestive, con molti che hanno parlato apertamente di oggetti non identificati. Il fenomeno ha colpito soprattutto per la sua forma: una sorta di nuvola luminosa in espansione, seguita da una fila ordinata di punti brillanti, simile a un “trenino” che attraversava il cielo notturno. Uno spettacolo tanto affascinante quanto insolito, che ha spinto molti a cercare spiegazioni immediate.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Scia luminosa nel cielo”. Migliaia di segnalazioni, panico e stupore: cos’era

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