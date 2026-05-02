Misteriosa scia luminosa sul cielo di Torino decine di segnalazioni | che cos' è e perché c' entra Elon Musk

Nella notte di venerdì primo maggio, numerosi residenti di Torino e provincia hanno segnalato e registrato video di una scia luminosa nel cielo. La testimonianza descrive un puntino accompagnato da una scia che si muove in modo coordinato, attraversando il cielo con rapidità. Le segnalazioni sono decine e le immagini condivise sui social mostrano chiaramente il passaggio di questo fenomeno. Al momento, si indaga sulla natura dell'evento e sul possibile coinvolgimento di Elon Musk.

Un puntino e dietro una scia luminosa che si muovono all'unisono squarciando la notte di Torino. Sono decine le segnalazioni e i video registrati da residenti di Torino e provincia che immortalano il passaggio, avvenuto nella tarda serata di venerdì, primo maggio. E tutti, ovviamente, si sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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