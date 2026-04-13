Una scia luminosa avvistata in cielo | ecco cos' era VIDEO

Nelle prime ore del mattino, nei cieli di Campania e Puglia, è stata osservata una scia luminosa visibile a numerosi testimoni. La segnalazione del fenomeno si è diffusa rapidamente sui social media, diventando virale. L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte sta conducendo approfondimenti per identificare le cause di quella traccia di luce apparsa nel cielo. L’avvistamento ha suscitato interesse tra gli spettatori e gli esperti del settore.

Una scia luminosa è stata avvistata nei cieli di Campania e Puglia poco prima dell'alba. In tanti hanno segnalato il fenomeno - divenuto in breve tempo virale sui social - sul quale l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte è al lavoro per risalire alle origini di quella lingua di fuoco. In.🔗 Leggi su Napolitoday.it Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore. Una scia luminosa solca il cielo della Puglia: allarme e segnalazioni. Meteorite, razzo o “spazzatura spaziale”? (video)Sono diverse le segnalazioni di ieri sera e di questa notte nel foggiano e nel barese (ma anche in Campania e Basilicata) di una lunga scia luminosa... UFOs in Your Hometown Episode Seventeen