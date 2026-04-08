Enna | scricchiola il Campo Largo La Vardera sfida Schlein

A Enna, le recenti dinamiche politiche hanno portato a tensioni tra le diverse forze in campo. Ismaele La Vardera, rappresentante di Controcorrente, ha criticato la candidatura di Mirello Crisafulli per la guida dell’amministrazione locale, accusando alcuni esponenti di aver stretto accordi con forze di centrodestra. La discussione si inserisce in uno scenario politico caratterizzato da divisioni e confronti tra varie anime della politica locale.

Ismaele La Vardera, esponente di Controcorrente, ha espresso una ferma opposizione alla candidatura di Mirello Crisafulli per l’amministrazione di Enna, denunciando l’esistenza di accordi politici con formazioni di centrodestra. Il parlamentare regionale ha definito come un errore grave il ritorno in scena di una personalità che ritiene non più attuale. Questa posizione nasce dalla decisione del Partito Democratico di sostenere Crisafulli, una scelta che ha però causato la rottura con diverse forze progressiste. Il cosiddetto Campo largo non è dunque compatto a Enna. Da un lato si registrano l’assenza di Sinistra italiana e Alleanza Verdi e Sociali, dall’altro il netto rifiuto di Controcorrente di partecipare a tale coalizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna: scricchiola il Campo Largo, La Vardera sfida Schlein Il "campo largo" pronto alla sfida, i Giovani Liberaldemocratici a La Vardera e Sodano: "Serve discontinuità"Il coordinatore provinciale Giorgio Bongiorno: “Non siamo i volti giovani di nessuno, ma di una città che vuole cambiare davvero” Una lettera aperta... Leggi anche: Sondaggi politici, il campo largo lancia la sfida a Meloni: Conte e Salis hanno più possibilità di batterla di Schlein Enna: «La scelta del Pd su Crisafulli rischia la rottura del campo largo»Alleanza Verdi ma anche Cortese contestano il mancato rinnovamento Grimaldi invece sosterrà il candidato indicato ... lasicilia.it Toscana al voto: il Pd unito per Giani, ma il campo largo scricchiolaMentre il governatore saluta i suoi al Teatro Cartiere Carrara, nel centrosinistra già ci si divide sull’aeroporto di Firenze. Il M5s alza i toni. Ma i giochi sono fatti. Anche se resta l’incognita ... lettera43.it