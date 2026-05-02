Durante un intervento a Chieti, la leader di un partito ha sottolineato la necessità di ridurre la precarietà del lavoro, citando l'esempio di un paese europeo dove il governo ha coinvolto sia le organizzazioni d’impresa che i sindacati in negoziati con l’obiettivo di ridurre significativamente i contratti a termine e le forme di occupazione temporanea.

Elly Schlein CHIETI – “Bisogna ridurre la precarietà del lavoro come hanno fatto in Spagna, dove il governo ha messo a sedere insieme le organizzazioni d’impresa e i sindacati e hanno pattuito di ridurre drasticamente i contratti precari”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein prima di prendere parte al ‘Congresso delle idee’ a Chieti. “I contratti precari vogliono dire uscire di casa e non riuscire a pagare un affitto, non riuscire a costruire una famiglia, vuol dire non contribuire in modo rigoroso alla crescita – ha aggiunto – perché questa precarietà è nemica della crescita”. E poi, su Trump: “Ha annunciato di aumentare i dazi sulle auto europee al 25%.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Schlein: “Ridurre la precarietà del lavoro come hanno fatto in Spagna”

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