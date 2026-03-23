“Abbiamo vinto, c’è una maggioranza del paese che ha fermato una riforma sbagliata. Una vittoria che è ancora più bella perché partivamo da una sconfitta annunciata. E invece abbiamo ribaltato quell’esito. Tra le nuove generazioni, tra i 18 e i 34 anni, il No ha vinto col 61%. I giovani hanno fatto la differenza e l’hanno fatta nonostante gli sia stato sottratto il diritto a votare fuorisede”. Così Elly Schlein ha commentato la vittoria del No al Referendum, sottolineando, tra le altre cose, che “ci sono più elettori di destra che hanno votato no che non il contrario”. “Questo voto è anche un messaggio per noi – ha concluso – gli italiani difendono la propria costituzione antifascista e vogliono una politica che la rispetti e la attui, non che la stravolga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Schlein esulta per la vittoria del No: “I giovani hanno fatto la differenza nonostante gli sia stato tolto il diritto a votare fuorisede”

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