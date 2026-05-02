Il dibattito sull’energia torna al centro dell’attenzione politica, con Elly Schlein che continua a sostenere il modello spagnolo guidato dal presidente Pedro Sanchez. Tuttavia, questa posizione viene contestata da alcuni esponenti di altri schieramenti, tra cui un rappresentante che ha sottolineato come il modello spagnolo e quello italiano dipendano entrambi da interessi esterni, in particolare dagli Stati Uniti e dal gas americano. La discussione si fa più accesa, mettendo in discussione le scelte e le alleanze dei vari paesi.

Si accende il dibattito sull’energia. La narrativa Elly Schlein regge sempre meno. Inciampa sull’energia e sulla sua stella polare spagnola, Pedro Sanchez. La segretaria del Pd pone il modello iberico come misura di tutte le cose. E poco prima di partecipare al “Congresso delle idee” a Chieti, in vista delle amministrative in cui è candidato sindaco Giovanni Legnini, sferra un attacco al governo: “Il governo dovrebbe fare le battaglie giuste in Europa e non le sta facendo. Deve chiedere un tetto europeo del gas. Oggi in Italia abbiamo le bollette più care d’Europa. Bisogna sostenere le imprese con una vera politica industriale che parta proprio dal ridurre il costo dell’energia, scollegando il prezzo dell’energia da quello del gas.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein insiste col modello spagnolo, Malan la smonta: “Il tuo idolo Sanchez dipende da Trump sul gas Usa quanto l’Italia”

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