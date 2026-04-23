Dopo un aumento del 124% negli acquisti di gas russo, la leader di un partito politico propone di adottare il modello spagnolo. La questione riguarda le strategie energetiche adottate dai paesi europei e le modalità di approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia. La proposta si inserisce nel dibattito sulle misure da adottare per diversificare le fonti di energia e ridurre la dipendenza dall’estero.

? Cosa sapere Schlein propone il modello spagnolo dopo il balzo del 124% degli acquisti di gas russo.. Madrid riduce i costi elettrici con investimenti verdi e il 20% di energia nucleare.. Il segretario del Partito Democratico, Schlein, ha delineato una visione energetica per l’Italia prendendo come riferimento il modello di crescita della Spagna, nonostante i flussi commerciali del governo di Sánchez verso la Russia siano in netto aumento. Durante un colloquio con torinese, la leader dell’opposizione ha analizzato la traiettoria economica iberica, sottolineando come Madrid abbia registrato incrementi del 3% rispetto allo zero virgola italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein punta sul modello spagnolo: ma Madrid compra gas russo

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