Schlein punta sul modello spagnolo | la strategia per battere le destre

Durante un evento a Barcellona, la segretaria del Partito Democratico ha parlato di un modello politico spagnolo, indicando una strategia ispirata a quella adottata dal partito socialista spagnolo. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si discute di come affrontare le forze di destra, senza riferimenti specifici a situazioni o persone. La sua presenza e il discorso si sono concentrati su linee politiche e tattiche di carattere generale.

A Barcellona, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha preso la parola durante il Global Progressive Mobilisation per tracciare una linea politica che guarda direttamente alla strategia del PSOE spagnolo. Durante l’incontro dei progressisti, conclusosi in queste ore, la leader italiana ha sottolineato come la via tracciata dal partito di Sánchez possa rappresentare un modello vincente per contrastare le forze di destra. La lezione di Barcellona e il confronto con il modello spagnolo. Il dibattito si è acceso attorno alla capacità delle correnti progressiste di costruire un’agenda comune capace di incidere sulla realtà politica europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein punta sul modello spagnolo: la strategia per battere le destre Notizie correlate Schlein, le destre si possono battere, ma senza rincorrere la loro agenda"La destra si può battere, ma senza rincorrerla sui suoi temi e costringendola a parlare delle questioni su cui è in difficoltà. L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff!L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schlein: Destre al capolinea. Ora una piazza per la pace; Schlein-Conte, risiko primarie. Il pressing di Renzi, con Franceschini (che punta anche su Silvia Salis); Il campo è troppo largo per il Pd. Schlein rischia grosso alle primarie; Schlein al Vinitaly: Il governo chieda un tetto europeo al prezzo del gas. Elly Schlein a Barcellona: Pace e uguaglianza per battere le destre nazionalisteAl raduno progressista di Barcellona, Elly Schlein attacca i sovranismi e rilancia il salario minimo. Tra citazioni rivolte a Sánchez e critiche a Meloni, la leader PD punta sull'indipendenza tecnolog ... rainews.it Schlein ospite di Sánchez esalta il modello spagnolo: Nel Golfo dopo la paceChiusa la kermesse dei progressisti a Barcellona. La leader Pd: Usiamo l’agenda del Psoe per battere le destre ... repubblica.it IL PUNTO | Trump, Papa e guerra: Meloni si smarca e guadagna consenso, tensioni nel centrosinistra *** Tra le uscite di Donald Trump, le reazioni su Giorgia Meloni e il ruolo di Elly Schlein, lo scenario politico si ridefinisce tra equilibri internazionali e division - facebook.com facebook