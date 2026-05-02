La segretaria del Partito Democratico ha chiesto al governo di ripristinare il fondo automotive destinato a compensare gli effetti dei nuovi dazi. La preoccupazione riguarda le conseguenze dell'annuncio di Trump di aumentare i dazi sulle automobili europee fino al 25%. La decisione del governo statunitense ha suscitato reazioni tra le forze politiche italiane, mentre si attendono eventuali misure di risposta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme sui nuovi dazi annunciati da Trump. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso forte preoccupazione per la decisione annunciata da Donald Trump di innalzare i dazi sulle automobili europee fino al 25%. Una misura che, secondo Schlein, rischia di avere conseguenze pesanti per l’economia italiana, considerando che l’export di auto verso gli Stati Uniti vale circa cinque miliardi di euro. L’impatto sull’economia italiana. Secondo la leader dem, un aumento di questa portata rappresenterebbe un colpo molto duro per il settore automotive nazionale, già alle prese con sfide complesse. Il rischio è quello di compromettere competitività e occupazione, incidendo negativamente su un comparto strategico per il Paese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schlein chiede al governo il ripristino del fondo automotive contro i dazi USA

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