Dazi Schlein Governo reintegri Fondo Auto e chieda forte risposta Ue a Trump

Il governo italiano chiede un intervento urgente alla Commissione europea dopo che l’amministrazione americana ha annunciato l’aumento dei dazi sulle auto europee al 25%. La misura, che colpisce un settore che esporta circa cinque miliardi di euro verso gli Stati Uniti, rischia di avere ripercussioni significative sull’export nazionale. La leader di un partito ha anche chiesto al governo di reintegrare il Fondo Auto e di ottenere una risposta forte dall’Unione Europea.

CHIETI (ITALPRESS) – “Trump ha annunciato l’aumento dei dazi sulle auto europee al 25%. Per l’Italia sarebbe un colpo durissimo, abbiamo 5 miliardi di esportazioni di auto verso gli Stati Uniti. Il governo reintegri immediatamente il fondo per l’automotive di cui ha tagliato l’80%, e chieda in Europa una risposta forte, unitaria, a questi dazi. Bisogna convincere Trump a fermarsi perchè sta danneggiando enormemente tutte le economie, anche quella americana”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa per le elezioni amministrative a Chieti. Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato.🔗 Leggi su Iltempo.it

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