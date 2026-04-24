Automotive la Regione chiede al Governo misure straordinarie come in pandemia

La Regione ha chiesto al Governo di adottare misure straordinarie simili a quelle messe in atto durante la pandemia, a causa delle conseguenze delle guerre sul settore automotive. La crisi ha portato a una situazione di grande difficoltà per l’intero sistema industriale, con ripercussioni sulla produzione e sulla supply chain. La richiesta mira a trovare soluzioni rapide per affrontare le sfide attuali e sostenere le aziende coinvolte.

"Le guerre stanno creando una situazione inedita di grande difficoltà per tutto il sistema industriale, compreso il settore automotive. Raccogliamo a questo proposito le preoccupazioni espresse ieri dal ministro Giorgetti sul rischio di stagflazione. Un Paese manifatturiero senza materie prime.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Niscemi, la Regione Siciliana interviene: presto misure straordinarie per gli studenti colpitiIntanto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani promette: “Nessuno verrà lasciato solo, supereremo anche questo momento di difficoltà... Ciclone Harry, la Regione annuncia misure straordinarie per gli universitari delle aree colpiteUn pacchetto di misure straordinarie per tutelare il diritto allo studio degli studenti universitari residenti a Niscemi o provenienti dalle aree... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma – Tavolo automotive, Ugl chiede un patto per lo sviluppo e riduzione costi energetici; Costi energetici: Guidesi a Bruxelles chiede intervento urgente UE; Automotive in affanno:Serve un patto di rilancio; Stellantis, Cassino la priorità. L’Emilia-Romagna chiede al Governo di valutare misure straordinarie per l’automotiveCosì il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al tavolo nazionale dell'automotive ... italpress.com Automotive, crisi Stellantis: la Regione Lazio prepara un piano per i lavoratoriRoma, 10 aprile 2026 – La Regione Lazio prova a muovere i primi passi sul fronte della crisi Stellantis e dell’indotto automotive. Dopo l’impegno assunto nel corso dell’incontro dell’8 aprile, si è sv ... ilfaroonline.it #Automotive | Adolfo Urso incontra le Regioni. Ministro "Piano Italia #Stellantis mostra primi risultati (+9,5% produzione). Coerente con interessi nazionali, fondato sull’impegno a non chiudere stabilimenti né a procedere a licenziamenti, in controtendenza risp facebook Devono elettrificare industria riscaldamenti e automotive. x.com