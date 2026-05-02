Schlein a San Benedetto del Tronto | Dove governiamo asili nido gratuiti e facilitiamo accesso alle cure

La segretaria del Partito Democratico si trova a San Benedetto del Tronto per sostenere il candidato sindaco locale. Durante l'incontro, ha sottolineato che nelle aree dove il partito governa sono stati introdotti asili nido gratuiti e sono stati semplificati i percorsi di accesso alle cure sanitarie. La visita si inserisce in un contesto di impegno elettorale nella città marchigiana.

Home > Video > La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è a San Benedetto del Tronto (AP) a sostegno del candidato sindaco Giorgio Fede. “Dove governiamo aumentano i posti negli asili nido, facilitiamo l’accesso alle cure e migliora il trasporto pubblico locale”, ha detto Schlein. Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Schlein a San Benedetto del Tronto: “Dove governiamo asili nido gratuiti e facilitiamo accesso alle cure” Notizie correlate San Benedetto del Tronto: corsa alle firme per il sindacoA San Benedetto del Tronto si definiscono le liste per le elezioni comunali, con la scadenza per il deposito delle firme fissata tra il 24 e il 25... Leggi anche: Magistratura, toghe spudorate: cosa è successo a Bergamo e San Benedetto del Tronto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: San Benedetto del Tronto - Schlein attesa in città: iniziativa elettorale a sostegno di Fede; Elly Schlein attesa all’Agraria: tappa elettorale con Fede alla Festa del Primo Maggio; Schlein a San Benedetto per sostenere Fede: appuntamento il 2 maggio all’Agraria; Elezioni San Benedetto, Mozzoni ascolta la voce dei quartieri. Fede all’attacco: Il nuovo siamo noi. Domani Schlein all’Agraria, poi... Schlein a San Benedetto del Tronto: «Dove governiamo asili nido gratuiti e facilitiamo accesso alle cure»(LaPresse) La segreteria del Partito Democratico a San Benedetto del Tronto (AP) a sostegno del candidato sindaco Giorgio Fede. Dove governiamo aumentano i posti negli asili ... corriereadriatico.it Lavoro, Schlein: Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati(LaPresse) La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, a sostegno del ... stream24.ilsole24ore.com Scuola Grand Tour : sabato 2 maggio a San Benedetto del Tronto la quinta tappa Leggi qui: https://www.vocedellascuola.it/scuola-grand-tour-sabato-2-maggio-a-san-benedetto-del-tronto-la-quinta-tappa - facebook.com facebook