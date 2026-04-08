San Benedetto del Tronto | corsa alle firme per il sindaco

A San Benedetto del Tronto si stanno completando le procedure per le elezioni comunali. Le liste dei candidati devono essere presentate con il supporto di almeno 150 firme, e la scadenza per la consegna è tra il 24 e il 25 aprile. Le autorità comunali stanno verificando le firme raccolte dai vari schieramenti, mentre i candidati si preparano per il voto che si terrà nelle prossime settimane.

A San Benedetto del Tronto si definiscono le liste per le elezioni comunali, con la scadenza per il deposito delle firme fissata tra il 24 e il 25 aprile. Il processo porterà alla determinazione ufficiale dei candidati sindaco e dei potenziali 400 o 500 aspiranti consiglieri. La fase di raccolta delle sottoscrizioni rappresenta il momento decisivo prima che l’attenzione si sposti sulle giornate del voto, previste per il 24 e 25 maggio. Dopo un percorso complesso per individuare i nomi in campo, la città entra ora nella fase operativa della competizione elettorale. Il rigore tecnico della presentazione delle candidature. Ogni aspirante al primo cittadino può essere sostenuto da più formazioni politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto del Tronto: corsa alle firme per il sindaco Il rebus San Benedetto del Tronto. Cantiere aperto, nessuno in campoTanto per smentire un vecchio detto: la luce del giorno non si vede ma di galli che cantano, se ne sentono davvero pochi. Leggi anche: Magistratura, toghe spudorate: cosa è successo a Bergamo e San Benedetto del Tronto Temi più discussi: Pasqua a San Benedetto, gli eventi in città; Risucchiato dall’idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vita; Provincia Ascoli-San Benedetto è legge: nel pomeriggio il voto alla Camera, decisiva la campagna elettorale; Saluti da San Benedetto del Tronto. Storia di una città, l'8 aprile presentazione del volume a Palazzo Piacentini. Marineria di San Benedetto, allarme sul caro gasolio: PescAgri Cia chiede un tavolo urgente con Regione e MinisteroCosti fuori controllo, imprese in difficoltà e timori per lavoro e consumi: dal confronto con operatori e associazioni arriva la richiesta di risposte immediate ... lanuovariviera.it San Benedetto, il Mandela si adegua alla serie A: avviato l’iter per i lavoriAvviata la procedura tecnica per migliorare la struttura dell’Agraria, già utilizzata in categoria superiore, con interventi previsti nel progetto di rigenerazione ... lanuovariviera.it Quasi 100 anni fa. Pasqua 1928. San Benedetto del Tronto. Viale Secondo Moretti. È la nostra storia e la nostra identità. #HotelBernard #SanBenedettoDelTronto #RegioneMarche - facebook.com facebook