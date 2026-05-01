Festa dei lavoratori Schifani | In Sicilia occupazione in forte aumento +13,5% in quattro anni

In occasione della Festa dei lavoratori, sono stati diffusi dati di Svimez che evidenziano un aumento del 13,5% dell’occupazione in Sicilia negli ultimi quattro anni. Questi numeri riguardano il settore industriale e sono stati presentati in un contesto di analisi sul mercato del lavoro nel Mezzogiorno. La notizia è stata commentata dal presidente del parlamento, che ha evidenziato la crescita occupazionale nella regione.

"Nel giorno della Festa dei lavoratori giungono ottimi dati da Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno sul lavoro in Sicilia. Nel quadriennio 20212024 l'occupazione è cresciuta del 13,5%, con un tasso superiore a quello del Mezzogiorno (+8,1%) e più del doppio di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Primo maggio: il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operaiAlla vigilia della festa dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un offrendo nuove opportunità... La Cisl Sicilia presenta quattro proposte per l’occupazione femminile nel settore tecnico scientificoIn Italia le donne laureate in discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) sono superiori alla media europea. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dietrofront (ma buone notizie) per il Parco Uditore: l'area verde aperta l'1 maggio; Primo Maggio, il Parco Uditore resterà aperto. Schifani: Assicuriamo continuità dei servizi; Stabilizzazione Asu, oggi la firma dei contratti con la Sas. Schifani: Col mio governo si pone fine al precariato; Schifani Ho azzerato il debito e la Regione Cresce, nel 2027 mi ricandido. Sicilia, Schifani: occupazione sull’Isola cresciuta più del doppio del centro NordNel giorno della Festa dei lavoratori giungono ottimi dati da Svimez, associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno sul lavoro in Sicilia. Nel quadriennio 2021/2024 l’occupazione è cres ... strettoweb.com Schifani: Occupazione in crescita di oltre il 13% in SiciliaNel giorno della Festa dei lavoratori giungono ottimi dati da SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno sul lavoro in Sicilia. Nel quadriennio 2021/2024 l’occupazione è cre ... livesicilia.it Tutto pronto per La Festa dei fiori ad Acireale - facebook.com facebook Vi portiamo dentro la festa promozione del Venezia @alessiodegiu #Venezia #SerieBKT #DAZN x.com