Incidente a Nembro schianto tra auto sulla statale 671 | nove feriti anche alcuni bambini

Nembro (Bergamo), 7 marzo 2026 – Grave incidente, oggi, sabato 7 marzo, sulla strada statale 671 della Valle Seriana, a Nembro, nella Bergamasca. Lo scontro, che stando alle prime informazioni ha coinvolto diversi mezzi, è avvenuto poco prima delle 18, all'altezza del viadotto che costeggia il centro sportivo Saletti, poco fuori dalla galleria Montenegrone. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono intervenute un'automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Seriate e di Bergamo per prestare le prime cure ai feriti. Da quanto riporta l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ci sarebbero nove persone coinvolte, tra cui alcuni bambini.