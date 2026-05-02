Schianto auto-moto a Fiumelatte | ferito un centauro

Alle 16:45 sulla strada provinciale 72 a Fiumelatte, frazione di Varenna, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Un motociclista avrebbe investito un'auto che avrebbe tagliato la sua traiettoria. La collisione ha causato il ferimento del centauro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito il ferito e avviato le procedure di sicurezza. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Schianto a Fiumelatte. Verso le 16:45 il fragore di uno scontro si è materializzato sulla strada provinciale 72, nel cuore della piccola frazione di Fiumelatte a Varenna: qui un motociclista avrebbe centrato in pieno un'auto i cui occupanti gli avrebbero tagliato la strada. Il bilancio è di un.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto auto-moto: grave un centauro Schianto auto-moto, centauro portato in ospedalePochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Drammatico schianto moto-auto: gravissima una persona; Schianto frontale tra auto e moto a Zugliano: due feriti gravi; Terribile schianto moto-auto a Mori; Schianto auto-moto: scooterista 17enne sbalzato sull'asfalto, in ospedale. Schianto auto-moto nella notte in via Tesio a San Siro: morto il 20enne Francesco ConsalesFrancesco Consales, originario di Vercelli, è il 20enne morto questa notte in un incidente stradale auto-moto in via Tesio a San Siro (Milano) ... fanpage.it Incidente tra un’auto e una moto a Brescia: chi era il centauro morto nello schiantoSchianto tra auto e moto all’altezza di via Buffalora a Brescia: inutili i soccorsi, perde la vita un motociclista di 61 anni. notizie.it Tragico schianto notturno sulla SS 196 a Villasor. Un'auto esce di strada al km 14: morto il conducente nonostante i soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco. - facebook.com facebook