Schianto auto-moto centauro portato in ospedale

Sabato 7 marzo 2026, alle prime luci dell'alba, un incidente si è verificato in via Finocchiaro Aprile, all’incrocio con via Maddaloni, coinvolgendo un’auto e una moto. Un centauro è rimasto ferito e trasportato in ospedale dall’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese, intervenuta in codice giallo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi di rito.

Pochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro Aprile, all'intersezione con via Maddaloni, per un incidente stradale. Per dinamica da chiarire, un'auto proveniente da via Maddaloni e una moto che percorreva via Finocchiaro Aprile si sono scontrate all'incrocio. Ad avere la peggio è stato, prevedibilmente, il conducente del mezzo a due ruote: il 37enne è stato proiettato per circa tre metri in seguito all'impatto con il cofano dell'auto. Il centauro ha riportato traumi di modesta entità ad arti inferiori e regione dorsogluteale ed escoriazioni a polso e mano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

