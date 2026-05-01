Sei sciabolatori italiani si sono qualificati per il tabellone principale del Grand Prix di Incheon, in Corea del Sud, dedicato alla specialità sciabola. La competizione si svolge questo fine settimana e domenica gli atleti italiani scenderanno in pedana per le fasi decisive del torneo. La qualificazione è avvenuta attraverso le prove di qualificazione, che hanno determinato i sei pass per la fase principale della competizione.

Saranno complessivamente sei gli schermidori azzurri che saranno della partita domenica sulla pedana di Incheon, località della Corea del Sud che ospita questo fine settimana il Grand Prix 2026 di scherma, specialità sciabola. Oggi, venerdì 1 maggio, si è disputata la fase ad eliminazione della categoria maschile, che ha visto coinvolti undici portacolori. A raggiungere immediatamente Luca Curatoli, già dentro in virtù del ranking, sono stati Matteo Neri e Pietro Torre, artefici di un fantasmagorico segmento a gironi, contrassegnato da sei vittorie su altrettanti assalti disputati. Poi, dopo i tabelloni, si sono aggiunti anche Michele Gallo, Cosimo Bertini e Marco Mastrullo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: sei sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Incheon

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