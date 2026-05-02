Scherma magica doppietta ad Istanbul! Favaretto batte Errigo all’ultima stoccata

Durante la competizione di Coppa del Mondo di scherma a Istanbul, la squadra italiana ha ottenuto una doppietta nella gara femminile del fioretto. La finale tra due atlete italiane si è decisa all’ultima stoccata, con una delle due che ha prevalso sull’altra. La giornata è stata caratterizzata da una serie di incontri intensi e da risultati che hanno portato alla conquista di due medaglie d’oro per l’Italia.

La meravigliosa giornata del fioretto italiano nella prova di Coppa del Mondo ad Istanbul si è completata con una pazzesca doppietta italiana nella gara femminile. A vincere è stata Martina Favaretto, che ha piazzato il terzo successo stagionale, battendo in un’epica finale finale Arianna Errigo. Una sfida bellissima tra le due azzurre, che si è decisamente solamente all’ultima stoccata per 15-14 in favore della veneta. Una prestazione fenomenale quella delle due fiorettiste italiane, che in semifinale hanno dominato le loro avversarie. Favaretto ha sconfitto per 15-4 la russa Vladislava Peniushkina; mentre Errigo ha superato con il punteggio di 15-5 la francese Pauline Ranvier.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, magica doppietta ad Istanbul! Favaretto batte Errigo all’ultima stoccata Notizie correlate Scherma, gli spadisti azzurri sfiorano la vittoria ad Astana. La Francia vince all’ultima stoccataSfuma all’ultima stoccata la vittoria dell’Italia nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile ad Astana. Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina...