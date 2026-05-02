Scherma magica doppietta ad Istanbul! Favaretto batte Errigo all’ultima stoccata
Durante la competizione di Coppa del Mondo di scherma a Istanbul, la squadra italiana ha ottenuto una doppietta nella gara femminile del fioretto. La finale tra due atlete italiane si è decisa all’ultima stoccata, con una delle due che ha prevalso sull’altra. La giornata è stata caratterizzata da una serie di incontri intensi e da risultati che hanno portato alla conquista di due medaglie d’oro per l’Italia.
La meravigliosa giornata del fioretto italiano nella prova di Coppa del Mondo ad Istanbul si è completata con una pazzesca doppietta italiana nella gara femminile. A vincere è stata Martina Favaretto, che ha piazzato il terzo successo stagionale, battendo in un’epica finale finale Arianna Errigo. Una sfida bellissima tra le due azzurre, che si è decisamente solamente all’ultima stoccata per 15-14 in favore della veneta. Una prestazione fenomenale quella delle due fiorettiste italiane, che in semifinale hanno dominato le loro avversarie. Favaretto ha sconfitto per 15-4 la russa Vladislava Peniushkina; mentre Errigo ha superato con il punteggio di 15-5 la francese Pauline Ranvier.🔗 Leggi su Oasport.it
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