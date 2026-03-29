Durante la competizione di spada maschile a Astana, la squadra italiana ha concluso la gara a pochi punti dalla vittoria. La squadra francese si è imposta all’ultima stoccata, vincendo la finale e lasciando gli azzurri senza il risultato pieno. La prova si è conclusa con la vittoria francese, mentre l’Italia ha concluso al secondo posto.

Sfuma all’ultima stoccata la vittoria dell’Italia nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile ad Astana. Il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli ha infatti concluso al secondo posto, perdendo la finale con la Francia al termine di una sfida combattutissima e terminata con il punteggio di 45-44. Una finale davvero emozionante e davvero molto equilibrata, con il massimo vantaggio che è stato il +3 francese prima degli ultimi due assalti. Santarelli ha riporta sul -1 la squadra azzurra e l’ultimo assalto ha visto protagonisti Di Veroli e Aymerick Gally, che hanno terminato con 14 stoccata a testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, gli spadisti azzurri sfiorano la vittoria ad Astana. La Francia vince all’ultima stoccata

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