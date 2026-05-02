Scherma Filippo Macchi vince a Istanbul! Podio tricolore con Marini e Franzoni

Nella gara di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Istanbul, la squadra italiana ha ottenuto un risultato di rilievo. Filippo Macchi ha concluso la competizione con una vittoria, mentre i colleghi Marini e Franzoni sono saliti sul podio insieme a lui. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, con la squadra azzurra che si è distinta per la sua prestazione complessiva.

Clamorosa prestazione della squadra azzurra nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul. Filippo Macchi conquista il suo secondo successo della carriera nel circuito continentale, in una giornata che ha visto sul podio anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni per una tripletta fenomenale dell’Italia. In finale, però, il toscano ha superato il russo Egor Barannikov con il punteggio di 15-8 al termine di un assalto gestito in maniera perfetta da parte dell’azzurro. Un podio come detto molto azzurro, visto che sul gradino più basso ci salgono anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, che festeggia il primo podio della carriera in Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Filippo Macchi vince a Istanbul! Podio tricolore con Marini e Franzoni Notizie correlate Scherma, Macchi trionfa ad Istanbul. Sul podio anche Marini e FranzoniClamorosa prestazione della squadra azzurra nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: vince Odermatt con un podio tutto elvetico, quarto un buon Franzoni Altri aggiornamenti Si parla di: Scherma, i convocati dell’Italia: fioretto a Istanbul, sciabola a Incheon. Scherma, Macchi trionfa ad Istanbul. Sul podio anche Marini e FranzoniClamorosa prestazione della squadra azzurra nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Istanbul. Filippo Macchi conquista il suo secondo ... oasport.it Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina FavarettoIl fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto ... corrieredellosport.it