LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | vince Odermatt con un podio tutto elvetico quarto un buon Franzoni

In occasione della discesa di Garmisch 2026, Odermatt ha conquistato la vittoria, portando sul podio altri due atleti svizzeri. Franzoni si è posizionato quarto, dimostrando un buon risultato. La gara è iniziata alle 12:17 e i pettorali di partenza sono stati annunciati poco prima. Negomir ha concluso con quasi 4 secondi di distacco dal leader.

1-Marco Odermatt (SUI) 1:47.57 2-Alexis Monney (SUI) +0.04 3-Stefan Rogentin (SUI) +0.98 4-Vincent Kriechmayr (AUT) +1.204-Giovanni Franzoni (ITA) +1.20 6-Franjo Von Allmen (SUI) +1.47 7-Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.508-Florian Schieder (ITA) +1.549-Dominik Paris (ITA) +1.55 10-Justin Murisier (SUI) +1.57 12:19 Soltanto ventisettesimo posto per Jocher, che termina alle spalle di tutti gli azzurri. 12:17 Quasi 4 secondi di distacco per Negomir. Prime 30 discese che si chiudono ora con il tedesco Jocher. 12:14 Buon 15° posto provvisorio per lo svizzero Lars Roesti a 2 secondi e 24 centesimi dal leader. E' già sul tracciato l'americano Negomir. 12:12 Adesso è complicato in special modo nella parte bassa.