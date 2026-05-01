Durante un concerto al Palapartenope di Napoli, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione dei presenti. Un imprevisto tecnico ha causato disagi e momenti di tensione tra il pubblico e l'artista. L'incidente ha interrotto temporaneamente lo spettacolo, suscitando curiosità e preoccupazione tra i fan presenti. L'evento ha generato molte reazioni sui social e tra gli spettatori, che hanno assistito a un momento inaspettato durante la serata.

Momenti di forte tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha rischiato di mandare fuori controllo lo spettacolo. L’artista, alle prese con problemi all’audio, ha reagito in modo improvviso e visibilmente nervoso, arrivando a lanciare il microfono sul palco davanti a un pubblico incredulo. L’episodio si è verificato nel corso dell’esibizione, quando qualcosa ha iniziato a non funzionare nel sistema di monitoraggio audio. In particolare, sarebbero stati gli auricolari a creare difficoltà, rendendo complicato per il cantante gestire il volume della musica e della propria voce. Una situazione che, per chi è sul palco, può diventare rapidamente ingestibile e compromettere la performance.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha perso la testa”. Tommaso Paradiso, ma cosa ha fatto! Il gesto shock al concerto

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