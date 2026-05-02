Scarica rifiuti in una piazzola sulla Mingardina | denuncia e ritiro della patente

Un uomo è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti in una piazzola lungo la Strada Regionale 562, nota come Mingardina. La polizia ha individuato l’episodio e ha proceduto con il ritiro della patente dell’autore. L’episodio si è verificato in un’area frequentata e il comportamento è stato immediatamente sanzionato. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le procedure di rito.

Inciviltà sulla Mingardina: un uomo è stato beccato mentre scaricava rifiuti in una piazzola lungo la Strada Regionale 562. A sorprenderlo, i carabinieri: il responsabile è stato colto in flagranza mentre scaricava dall’auto materiale elettrico e tubazioni in alluminio, pertanto è stato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate 'Pizzicato' in una piazzola di sosta dell'A-14 mentre abbandona i rifiuti edili, denuncia e sequestro del furgoneUn 40enne straniero è stato invece denunciato per uso di documenti falsi, è stato trovato sull'E45 con una patente falsa Un 40enne straniero ed un... Ubriachi al volante: scatta la denuncia e il ritiro della patenteNonostante l'invito ad una guida prudente, si moltiplicano i casi di automobilisti intercettati al volante positivi all'alcoltest. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Via Tuscolana terra di nessuno: micro discariche a bordo strada, ma nessuno sa chi deve pulire; Scaricano i rifiuti del condominio in strada con il furgone: incastrati dalle telecamere - BresciaToday; Rifiuti pericolosi in una discarica di Petronà, la Procura di Crotone chiude l’inchiesta: 6 indagati - NOMI · LaC News24; Exilles, terreno trasformato in una discarica di rifiuti: denunciato il proprietario. Scarica rifiuti sulla Mingardina: denunciato e patente ritirataStampa Beccato mentre scaricava rifiuti in una piazzola lungo la Strada Regionale 562 Mingardina, un uomo di 58 anni è stato denunciato dai carabinieri e si è visto ritirare la patente di guida. L’int ... salernonotizie.it Giugliano, scarica una vasca da bagno piena di rifiuti: incastrato dalle telecamere e denunciatoGiugliano, scarica una vasca da bagno piena di rifiuti: incastrato dalle telecamere e denunciato dai carabinieri forestali ... ilgiornalelocale.it Scarica rifiuti sulla Mingardina: denunciato e patente ritirata - facebook.com facebook