' Pizzicato' in una piazzola di sosta dell' A-14 mentre abbandona i rifiuti edili denuncia e sequestro del furgone

Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Forlì in una piazzola di sosta lungo l'A-14. Un 40enne straniero è stato denunciato per uso di documenti falsi, mentre un 68enne cesenate è stato accusato di aver abbandonato rifiuti edili. Durante il controllo, è stato sequestrato il furgone utilizzato dal 40enne.

Un 40enne straniero è stato invece denunciato per uso di documenti falsi, è stato trovato sull'E45 con una patente falsa Un 40enne straniero ed un 68enne cesenate sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Forlì, rispettivamente per uso di documenti falsi e abbandono di rifiuti. E' accaduto nel corso dell'ultimo fine settimana, durante il quale le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì-Cesena hanno monitorato costantemente le strade e autostrade della provincia. L'uomo ha esibito un permesso internazionale di guida che già a prima vista sembrava non conforme agli specimen ufficiali: gli approfondimenti eseguiti in caserma hanno consentito di appurare che il documento esibito era un falso, in quanto non presentava i requisiti di sicurezza e le caratteristiche di stampa dei modelli originali.

