Rubano in una villa e tentano la fuga su un' auto attrezzata come un mezzo civetta con sirene e lampeggianti | tre arresti

Tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di scappare a bordo di un'auto attrezzata con sirene e lampeggianti, usata come mezzo

Dentro al bagagliaio i carabinieri hanno ritrovato targhe false, smerigliatrici, grimaldelli e quanto necessario per compiere truffe e furti Il sospetto è sorto sin dal primo istante, quando i carabinieri di Pianezza hanno notato un uomo camminare lungo il marciapiede con passo svelto, una mascherina e un paio di guanti. Scattati i controlli, è emerso che non solo l'uomo, insieme ad altri due complici, aveva appena messo a segno un furto all'interno di una villetta a Val della Torre, in provincia di Torino, ma che l'auto sopra la quale viaggiavano e con la quale avevano cercato di scappare, era stata predisposta per imitare alla perfezione un mezzo “civetta” delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

